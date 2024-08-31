На війні загинув призер Всесвітніх ігор

На війні, боронячи Україну від окупантів, загинув призер Всесвітніх ігор, заслужений майстер спорту України Роман Головатюк.

Про це повідомив Спортивний Комітет України.

У вересні цього року спортсмену мало б виповнитися 29 років. Роман родом з Хмельниччини, був одним з найкращих спортсменів у кікбоксингу WAKO.

На Х Всесвітніх іграх у Польщі, які проходили влітку 2017 року, Головатюк здобув срібну медаль. Також був чемпіоном світу, багаторазовим володарем Кубків світу та Європи, багаторазовим чемпіоном України з кікбоксингу WAKO.

Нагадаємо, декілька днів тому стало відомо, що у бою поліг колишній боксер збірної України Денис Ящук.