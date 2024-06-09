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Українець Приймачов розбив росіянина у фіналі ЧС з тайського боксу

Игорь Чернявский — 9 червня, 15:50
Українець Приймачов розбив росіянина у фіналі ЧС з тайського боксу

Українець Олег Приймачов виграв чемпіонат світу з тайського боксу у ваговій категорії від 91 кілограму.

У фіналі він переміг "нейтрального" росіянина Дмитра Васєнєва. Для 34-річного уродженця Полтавщини це вже 5-та перемога ЧС — до цього він здобував золоту медаль у 2016, 2018, 2019 та 2021 роках.

Також Олег є чинним чемпіоном Всесвітніх ігор-2022, які пройшли в американському Бірмінгемі. З початку повномасштабного вторгнення спортсмен долучився до територіальної оборони Полтави, а згодом став співзасновником ДФТГ "Легіон".

Олег Приймачов

Олег Приймачов

Приймачов здобув золоту медаль Європейських ігор з тайського боксу
Приймачов вийшов до фіналу Європейських ігор

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