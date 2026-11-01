Українець Приймачов нокаутував іранця та здобув п’яту перемогу в кар’єрі

Український боксер надважкої ваги Олег Приймачов (5-0, 5 КО) достроково переміг представника Ірану Сіріоса Абдіпура (4-2, 1 КО).

Про це повідомив у своєму Instagram тренер українця Андрій Синєпупов.

Поєдинок відбувся в турецькому місті Сапанджа та завершився у четвертому раунді. Приймачов здобув перемогу технічним нокаутом.

Для 36-річного українця ця перемога стала п'ятою на професійному рингу. Усі п'ять поєдинків він завершив достроково.

Свій попередній бій Приймачов провів 27 червня в Німеччині, де достроково переміг чеського боксера Павела Соура.

Олег тренується під керівництвом Андрія Синєпупова. Також він є військовослужбовцем Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України.

У 2024 році Приймачов став чемпіоном світу з тайського боксу у ваговій категорії понад 91 кг. Крім того, він двічі перемагав на Всесвітніх іграх – у 2017 році у Вроцлаві та у 2022-му в американському Бірмінгемі.