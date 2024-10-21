Український каратист Талібов завоював бронзу на турнірі в Хорватії

Український картатист Різван Талібов успішно виступив на традиційних комерційних змаганнях "Супервісімка" у Хорватії, які проводяться у відкритій вазі. Він завоював бронзову нагороду.

У цьому турнірі спортсменів ділять на дві групи, переможці яких виходять у фінал. Каратисти, які посіли другі місця у своїх групах, виходять до малого фіналу за бронзу.

Талібов посів друге місце у своїй групі, після чого у поєдинку за бронзу переміг серба Джордже Тешановіча з рахунком 3:0.

Золото розіграли господарі змагань, хорвати. У вирішальному поєдинку Іван Квесіч виявився сильнішим за Енеса Гарібовіча – 3:2.

Раніше представники України завоювали два золота на чемпіонаті світу з карате серед кадетів, юніорів та молоді.