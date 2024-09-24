Конфлікт в Українській федерації карате довкола Telegram-каналу

"Чемпіон" вже повідомляв про те, що в Українській Федерації Карате (УФК) виникла неприємна ситуація, пов’язана зі створенням анонімного Telegram-каналу "Тайны УФК". Розслідування проблеми з боку Федерації призвело до жорстких дисциплінарних заходів стосовно одного з поважних топфункціонерів УФК – колишнього головного тренера національної збірної України Антона Нікуліна.

На каналі "Тайны УФК", що був створений 14 вересня 2024 року, систематично публікується образлива інформація стосовно діяльності керівних органів та членів Федерації, яка подана російською мовою в лайливій та брутальній формі. Звісно, спільнота каратистів зацікавилась питанням: хто запустив такий канал, та з яких причин і міркувань. Адже було видно, що йдеться про осіб (особу) з середини Федерації, які володіють певною інформацією.

Дисциплінарний комітет УФК визначив контент каналу "Тайны УФК", як неправдивий, образливий та дискредитаційний стосовно керівних органів та членів Федерації. Комітет провів розслідування діяльності каналу, в ході якого було встановлено факти безпосередньої причетності члена президії УФК Антона Нікуліна до його створення та адміністрування.

Голова Дисциплінарного комітету Крістіна Вєнік повідомила, що факти підтверджуються скріншотами додавання абонентів до Telegram-каналу "Тайны УФК" без згоди осіб. Це вказує на те, що Антон Нікулін був адміністратором каналу на момент його створення та є причетним до його адміністрування та наповнення.

Визнавши, що дії пана Нікуліна порушують етичні норми, є такими, що спрямовані на поширення неправдивої та образливої інформації та завдають шкоди репутації як Федерації, так і її членів, а також підривають довіру до Федерації як спортивної спільноти, комітет запропонував ініціювати перед Президією та Загальними зборами УФК питання позбавлення Антона Нікуліна членства у Федерації, а також питання його виключення зі складу Президії УФК.

Засідання Президії УФК, проведене 24 вересня, в онлайн-режимі, розглянуло пропозиції Дисциплінарного комітету та винесло рішення:

1. Призупинити будь-які повноваження Нікуліна Антона Володимировича як члена Президії Федерації, до моменту прийняття рішення Черговими Загальними Зборами Федерації щодо його виключення зі складу Президії.

До слова, за це рішення проголосував сам пан Нікулін.

2. Винести на розгляд та включити в порядок денний Чергових Загальних Зборів Федерації питання щодо виключення Нікуліна Антона Володимировича зі складу Президії Федерації.

3. Винести на розгляд та включити в порядок денний Чергових Загальних Зборів Федерації питання щодо позбавлення Нікуліна Антона Володимировича членства в Федерації.

Нагадаємо, що мова йде не про пересічного функціонера, а про по-справжньому легендарну постать українського карате, фахівця, який багато років очолював національну збірну України та керував провідним клубом «Юніон» (Львів), заслуженого тренера України, який підготував низку видатних майстрів, зокрема – олімпійського призера Станіслава Горуну, про успішного менеджера, який понад шість років працює начальником управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради.

Антон Нікулін на своїй сторінці у Facebook розмістив декілька дописів, де, зокрема, сказано таке:

"Після того, як передав національну збірну, майже не був присутній на турнірах... Майже не брав участь в засіданнях федерації, демонструючи всім, що відходжу від справ. Все, що я хотів сказати, я говорив в обличчя, в тому числі й президенту федерації. Ймовірно, моя обґрунтована (!) критика не подобалась і частині УФК це не подобається вже багато часу".

Стосовно Telegram-каналу "Тайны УФК", Антон Нікулін повідомив:

"Вночі,14 вересня, під час відрядження, мене доєднали до каналу з цікавою назвою як адміністратора (таке, як я потім з’ясував, можуть зробити з будь-ким, якщо не стоять окремі обмеження). А вже зранку побачив, що з цього ж каналу мене видалили. Згодом, за кілька днів, на той канал приєднався за рекомендацією своїх учнів. До сьогодні є учасником веселого процесу як читач. Хоча відверто, рідко куди заходжу, бо бракує часу на все".

Проте результати розслідування Дисциплінарного комітету показали, що пан Нікулін, перебуваючи в статусі адміністратора каналу (нібито доєднаний без його відому), здійснював дії, доєднуючи членів УФК – тобто діяв свідомо та активно. Саме тому пропозиції Комітету мали такий суворий характер.

Зі свого боку, заслужений майстер спорту Станіслав Горуна, багаторічний та найуспішніший учень Антона Нікуліна, висловив щирий жаль з приводу того, що людина у віці за сорок років, зі статусом та репутацією, реалізована та поважна, "робить вкиди, поливає брудом, плете інтриги, пліткує, зіштовхує головами тощо". На відміну від своїх колишніх колег – тренерів клуб "Юніон", Станіслав не має жодних сумнівів, що канал створив саме пан Нікулін:

"У цей канал він викидає все, що носив у душі. Це суто його самостійне рішення, такі речі нікому не делегують. Але він припустився помилки новачка на початку своєї кар’єри адміна, спалившись під час додавання учасників".

Причинами таких вчинків спортсмен вважає особисті психологічні проблеми, пов’язані, зокрема, з тим, що не відбулось призначення пана Нікуліна на посаду міністра молоді та спорту, та з тим, що клуб "Юніон" останнім часом не показує результатів на рівні минулих років.

Горуна зазначив, що таких людей, які конкурують з усіма й кожним, які бувають мстивими та злопам’ятними, бажано не допускати до влади.

Президент УФК Іван Дутчак підкреслив, що кейс Telegram-каналу "Тайны УФК" має два складники – корпоративну та людську.