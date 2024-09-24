Брудні ігри федерації – члена президії УФК звинуватили у створенні анонімного телеграм-каналу

Дисциплінарний комітет Української федерації карате звинуватив члена президії Антона Нікуліна у створенні та адмініструванні анонімного телеграм-каналу "Тайны УФК".

Про це повідомляє пресслужба УФК.

Дисциплінарний комітет встановив, що дії Нікуліна порушують етичні норми та завдають шкоди репутації як Федерації, так і її членів, а також підривають довіру до Федерації як спортивної спільноти.

Дисциплінарний комітет УФК прийняв рішення ініціювати перед Президією та Загальними зборами питання позбавлення Нікуліна членства в Українській Федерації Карате, а також – ініціювати виключення пана Нікуліна зі складу Президії Федерації на чергових (або позачергових) Загальних Зборах УФК.

Чемпіон звернувся до Антона Нікуліна з проханням прокоментувати заяву Федерації:

"Брудні ігри федерації. Я їх критикую. Вони крадуть гроші в спортсменів", – зазначив функціонер.

– Деталізуєте?

– Для того, щоб давати конкретику, я вимагатиму фінансовий аудит федерації. Я багато про них всього знаю. Тому виглядає як підстава.

– А як щодо тг-каналу, про який ідеться?

– Не моє.

Нагадаємо, що Антон Нікулін був одним з кандидатів на посаду Міністра молоді та спорту України у 2023 році, після відставки Вадима Гутцайта.