Брудні ігри федерації – члена президії УФК звинуватили у створенні анонімного телеграм-каналу
Дисциплінарний комітет Української федерації карате звинуватив члена президії Антона Нікуліна у створенні та адмініструванні анонімного телеграм-каналу "Тайны УФК".
Про це повідомляє пресслужба УФК.
Дисциплінарний комітет встановив, що дії Нікуліна порушують етичні норми та завдають шкоди репутації як Федерації, так і її членів, а також підривають довіру до Федерації як спортивної спільноти.
Дисциплінарний комітет УФК прийняв рішення ініціювати перед Президією та Загальними зборами питання позбавлення Нікуліна членства в Українській Федерації Карате, а також – ініціювати виключення пана Нікуліна зі складу Президії Федерації на чергових (або позачергових) Загальних Зборах УФК.
Чемпіон звернувся до Антона Нікуліна з проханням прокоментувати заяву Федерації:
"Брудні ігри федерації. Я їх критикую. Вони крадуть гроші в спортсменів", – зазначив функціонер.
– Деталізуєте?
– Для того, щоб давати конкретику, я вимагатиму фінансовий аудит федерації. Я багато про них всього знаю. Тому виглядає як підстава.
– А як щодо тг-каналу, про який ідеться?
– Не моє.
Нагадаємо, що Антон Нікулін був одним з кандидатів на посаду Міністра молоді та спорту України у 2023 році, після відставки Вадима Гутцайта.