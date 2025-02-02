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Боєць UFC перепросив за свої слова про Гітлера

Володимир Максименко — 2 лютого 2025, 14:35
Брайс Мітчелл перепросив за свої слова про Гітлера
Брайс Мітчелл
Getty images

Боєць UFC Брайс Мітчелл вибачився за свої слова про німецького диктатора Адольфа Гітлера, в яких він назвав нациста "добрим хлопцем".

Спортсмен написав відповідне звернення у своїх соцмережах.

"Вибачте за те, що мої висловлювання були нетактовними. Я не хотів нікого образити, проте зробив це. Я знаю, яка велика кількість людей загинула під час Голокосту.

Я не нацист і не виправдовую жодних вчинків Гітлера. Я буду більш уважним, коли говоритиму про страждання людей", – зазначив Мітчелл.

Свій останній поєдинок Брайс провів у грудні 2024 року, здолавши Крона Грейсі нокаутом в межах UFC 310.

Раніше повідомлялось, що у Німеччині заборонили до використання 44 номер через асоціації із нацизмом.

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