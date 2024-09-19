Перший віцепрезидент ФШУ спростував інформацію про гру у футбол з російським президентом ФІДЕ

Перший віцепрезидент Федерації шахів України Юрій Гнип заявив, що не грав у футбол з президентом Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) росіянином Аркадієм Дворковичем.

Цитує функціонера 24 Канал.

"Я виступав за команду Європи і виборов почесний Кубок за перше місце. Моя команда перемогла в трьох матчах команди трьох інших континентів. З Аркадієм Дворковичем ані я, ані моя команди не грали. Особисто я його не бачив взагалі, бо на церемонію закриття не залишився. Жодного доказу, спільного фото тощо не існує", – сказав Гнип.

Турнір пройшов у межах вихідного дня на Олімпіаді. Торік Гнип також зіграв у футбол з росіянином Дворковичем на Кубку світу в Баку.

У четвер, 19 вересня, у межах Шахової Олімпіади 2024, що триває в угорському Будапешті, відбудуться матчі восьмого раунду. Поєдинки проведуть у тому числі й збірні України.

Чоловіча команда зіграє проти аргентинських гросмейстерів, а жіноча поміряється силами із шахістками з Угорщини.

Після семи турів жіноча та чоловіча збірні України мають в активі по 11 та 10 очок. Чоловіки посідають 17 місце в турнірній таблиці, жінки ж розташовуються на 7-й сходинці.