Веслі Со став чемпіоном США з шахів

Веслі Со у напруженій боротьбі став чемпіоном США з шахів 2026 року.

У коловому змаганні гросмейстер розділив перше місце з Фабіано Каруаною – по сім очок, а тому шахісти грали тайбрейки.

У першій партії з контролем часу рапід було зафіксовано нічию, а другу гру Со виграв, перервавши гегемонію Фабіано.

Зауважимо, що до цього Каруана чотири роки поспіль ставав чемпіоном країни. Для Веслі це третя перемога у національній першості – раніше він тріумфував у 2017 та 2021 роках.

У чемпіонаті США-2026 також взяв участь колишній російський шахіст, який з 2022 року представляє Сполучені Штати, Григорій Опарін – третє місце.

За свою перемогу Весли Со отримав 56 000 доларів призовий, а Каруана збільшив свої статки на 51 500.

Зазначимо, що Фабіано Каруана цього року традиційно зіграв на Турнірі претендентів, але не зміг здобути перепустку у фінальний матч проти Гукеша – третє місце.