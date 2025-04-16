Українка здобула три золоті медалі на молодіжному Євро з шашок
Катерина Мусієнко (ліворуч)
Шашки в Україні
Катерина Мусієнко виграла три золоті медалі на чемпіонаті Європи серед молоді, який відбувся у турецькому Кемері.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
Спортсменка виграла шість з семи партій у класичних шашках, ще раз зігравши внічию. Також Мусієнко тріумфувала на континентальній першості із контролем часу рапід (+5, =3) та бліц (+4, =2).
Змагання відбувались без участі представників Росії та Білорусі через їхню дискваліфікацію від початку повномасштабної війни в Україні.
Напередодні завершився Reykjavik Open 2025, на якому український гросмейстер Василь Іванчук посів друге місце.