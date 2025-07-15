Україна здобула дві срібні медалі на командному чемпіонаті Європи з шахів серед юніорів

У Словенії відбувся командний чемпіонат Європи з шахів серед юнаків та дівчат у двох вікових категоріях – до 12 та до 18 років.

У підсумку, дівчата принесли Україні дві срібні медалі. Команда юнаків продемонструвала міцну гру, яка дозволила посісти п'яте місце в обох категоріях.

У змаганнях до 12 років Україну представляли Соломія Світенко та Яна Марусин, а до 18 років - Софія Москалець та Яна Торопцева.

Зазначимо, що перемогу в обох вікових категоріях чемпіонату Європи серед дівчат здобула Польща. Серед хлопців U-18 виграли також поляки, а U-12 – Румунія.

Цікаво, що для України ці медалі стали першими на дитячих класичних змаганнях з 2016 року.

Напередодні завершились партії третього туру Кубку світу з шахів, за підсумками якого у наступне коло пробились дві українські шахістки.