Надсилав порнографічні листи з використаними презервативами: ФІДЕ продовжила дискваліфікацію латвійському шахісту

Міжнародна шахова федерація (FIDE) продовжила дискваліфікацію латвійському шахісту Андрію Стребкову. У серпні минулого року його відсторонили на 5 років за те, що він протягом 10 років розсилав листи з вирізками з порножурналів та використаними презервативами шахісткам.

Про це повідомила пресслужба FIDE.

Термін його дискваліфікації збільшили до 12 років. Також у нього забрали звання міжнародного майстра (IM).

Після дискваліфікації Стребков подав апеляцію, але надані докази, які включали аналіз ДНК і висновки поліцейського розслідування, підтвердили, що анонімним розсилачем листів був саме 43-річний латвієць.

Апеляційна палата також визнала Стребкова винним у додаткових злочинах у вигляді погроз і непристойної поведінки. Апеляційна палата підкреслила тяжкість вчинених дій, у тому числі систематичні та організовані напади на вразливу групу осіб – жінок та неповнолітніх.

Обставиною, що обтяжує покарання, було те, що обвинувачений довго та умисно діяв безкарно. Палата також підкреслила, що підсудний використовував свій титул міжнародного майстра для тренувань і, таким чином, підтримував контакти з молодими гравцями, серед яких він міг вибрати жертв або збирати інформацію про потенційних жертв.

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