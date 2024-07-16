Без сестер Музичук: Україна оголосила склад на Всесвітню шахову Олімпіаду
Федерація шахів України оголосила склад команди на Всесвітню шахову Олімпіаду-2024.
Про це йдеться на офіційному сайті організації.
Чоловіча команда
- Андрій Волокітін
- Василь Іванчук
- Антон Коробов
- Руслан Пономарьов
- Ігор Коваленко
- Олександр Белявський (капітан)
Жіноча команда
- Юлія Осьмак
- Анна Ушеніна
- Наталя Букса
- Інна Гапоненко
- Євгенія Долуханова
- Михайло Бродський (капітан)
Зазначимо, що до складу України не потрапили такі провідні виконавці, як Анна та Марія Музичук, Павло Ельянов та Юрій Криворучко.
Турнір пройде з 10 по 23 вересня 2024 року в угорському Будапешті. Шахова Олімпіада — це командний турнір між збірними, що проходить під егідою ФІДЕ кожні два роки.
Україна є однією із найуспішніших команд в історії змагання. Українська чоловіча команда перемагала у 2004 і 2010 роках, двічі ставала срібним призером (1996, 2016) та тричі здобувала бронзу (2000, 2002, 2012). Зі свого боку жіноча команда здобувала золото у 2006 і 2022 роках, тричі була срібною призеркою (1992, 2008, 2018) та три рази здобувала бронзу (2012, 2014, 2016).