Без сестер Музичук: Україна оголосила склад на Всесвітню шахову Олімпіаду

Федерація шахів України оголосила склад команди на Всесвітню шахову Олімпіаду-2024.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Чоловіча команда

Андрій Волокітін

Василь Іванчук

Антон Коробов

Руслан Пономарьов

Ігор Коваленко

Олександр Белявський (капітан)

Жіноча команда

Юлія Осьмак

Анна Ушеніна

Наталя Букса

Інна Гапоненко

Євгенія Долуханова

Михайло Бродський (капітан)

Зазначимо, що до складу України не потрапили такі провідні виконавці, як Анна та Марія Музичук, Павло Ельянов та Юрій Криворучко.

Турнір пройде з 10 по 23 вересня 2024 року в угорському Будапешті. Шахова Олімпіада — це командний турнір між збірними, що проходить під егідою ФІДЕ кожні два роки.

Україна є однією із найуспішніших команд в історії змагання. Українська чоловіча команда перемагала у 2004 і 2010 роках, двічі ставала срібним призером (1996, 2016) та тричі здобувала бронзу (2000, 2002, 2012). Зі свого боку жіноча команда здобувала золото у 2006 і 2022 роках, тричі була срібною призеркою (1992, 2008, 2018) та три рази здобувала бронзу (2012, 2014, 2016).