Індійський вундеркінд виграв Superbet Classic Romania

Індійський шахіст Рамешбабу Прагнанандха виграв престижний міжнародний турнір Superbet Chess Classic Romania, який входить до циклу Grand Chess Tour.

У потрійному плейоф 19-річний вундеркінд здолав Алерезу Фірузджу та Максима Вашьє-Лаграва.

Турнір відбувся із класичним контролем часу – 90 хвилин на перші 40 ходів + 30 хвилин + 30 секунд за кожен хід.

Призовий фонд складав 350 000 доларів, з яких 100 тисяч дістались саме переможцю.

Зазначимо, що окрім турніру в Румунії, до циклу Grand Chess Tour входять такі змагання як Кубок Сінкфілда та турнір у Загребі.

Наступне змагання в межах циклу відбудеться з 2 по 6 червня в столиці Хорватії у форматі рапіду та бліцу.

Напередодні Анна Музичук виграла етап Гран-прі ФІДЕ в Австрії, але не змогла кваліфікуватись на Турнір претенденток.