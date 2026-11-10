ФШУ висловила протест проти участі росіян у Asian Nations Chess Cup 2026

Федерація шахів України відреагувала на участь російських шахістів у Кубку азійських націй.

Зі зверненням виступила пресслужба ФШУ та Петер Хайне Нільсен.

Так, українська сторона подола протест до ФІДЕ з приводу участі росіян у Asian Nations Chess Cup 2026, який 10 листопада розпочнеться в ОАЕ.

"Шановний президент ФІДЕ Тимур Турлов! Федерації шахів України висловлює протест проти участі росії у командному Кубку азійських націй. Членство федерації шахів росії у ФІДЕ призупинено згідно з рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS). Просимо вжити термінових заходів", – зауважив Нільсен.

Dear @FIDE_chess President @TurlovforChess The Chess Federation of Ukraine 🇺🇦 has protested that Russia 🇷🇺 is allowed to play the Asian Chess Federation Nations team Cup. The Chess Federation of Russia 🇷🇺 is suspended from FIDE by a CAS verdict, please act urgently. @iocmedia https://t.co/GdUsmEz2ZF — Peter Heine Nielsen (@PHChess) November 8, 2026

Зазначимо, що Кубок азії – командний турнір, а росіяни заявлені не під власним прапором, а під прапором ФІДЕ і відповідним кодом.

Змагання відбуватиметься за швейцарською системою в 9 турів із класичним контролем часу: 90 хвилин +30 секунд за кожен хід.

Раніше Федерація шахів України подала протест на присвоєння Подоляку коду ФІДЕ під прапором України.