ФІДЕ презентувала трофей матчу за чемпіонство світу серед жінок

Міжнародна федерація шахів презентувала трофей, яким нагородять переможницю матчу за чемпіонство світу серед жінок.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Нагорода являє собою скляний коронет Фенікса, який було виготовлено за стародавньоіндійською технікою, а всередині має півонію. Ця квітка – символ грації та краси в китайській культурі.

Зазначимо, що у фінальному матчі зустрічаються дві китайські шахістки – Цзюй Веньцзюнь та Тань Чжуньї. Наразі рахунок у двобої 4:2 на користь чинної чемпіонки світу Веньцзюнь.

Раніше повідомлялось, що українка Ушеніна завершила чемпіонат Європи у десятці кращих.