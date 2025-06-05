Ексчемпіон світу у чотирьох вагових категоріях завершив кар'єру в 29-річному віці

Японський боксер Косеї Танака (20-2, 11 КО) вирішив завершити кар'єру в 29-річному віці через проблеми зі здоров'ям.

Про це він повідомив на сторінці в Instagram.

Танака повідомив, що давно має проблеми із зором. Після останнього бою вони погіршилися.

У жовтні минулого року він за очками (SD 12) поступився Пхумелелу Кафу. Після поєдинку Косеї переніс операцію на обидва ока.

Японський боксер свій перший світовий титул виграв у п'ятому поєдинку, встановивши національний рекорд, а через 12 поєдинків підкорив уже три вагові категорії – мінімальну, першу найлегшу і найлегшу вагу.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу у мінімальній вазі (до 47,6 кг) японець Гіндзіро Шігеока (11-2, 9 КО) завершив кар'єру після операції на мозку.