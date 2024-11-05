Перемагав Берда та Туа: зірковий боксер повернеться на ринг після 25-річної перерви

Зірковий боксер Айк Ібеабучі (20-0, 15 КО) планує провести боксерський бій вперше за 25 років.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Як інформує джерело, 51-річний Айк 7 грудня вийде на ринг проти єгиптянина Аймана Фарука Аббаса (4-10, 1 КО), який лише на 4 роки молодший. Бій пройде в місті Порт-Харкорт, Нігерія.

У 1999 році на піку кар'єри Айк отримав 16-річний термін ув'язнення за сексуальне насильство. 2016 року Айк оголосив про намір повернутися на ринг, але знову опинився за ґратами – цього разу в Аризоні за порушення умов умовно-дострокового звільнення.

За кар'єру Айк перемагав таких відомих боксерів як Девід Туа (одноголосним рішенням суддів) та Кріса Берда (TKO 5).