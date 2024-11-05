Підкотили нові ніштячки: Усик похизувався кольоровими м'ячиками та випробував їх на тренуванні

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик продовжує активно розвивати свій акаунт у Тіктоці, опублікувавши чергове розважальне відео.

Цього разу український важковаговик показав нові кольорові м'ячики. Спортсмен одразу їх випробував у жонглюванні, а потім у тренуванні на реакцію.

"Табір знаходиться на стадії, коли ви розмовляєте з речами", – підписав відео Олександр.

Нагадаємо, реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.