Українські боксери здобули 40 медалей на ЧЄ-2024 серед Балканських країн

Збірна України з боксу здобула 40 медалей на чемпіонаті Європи серед Балканських країн.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

В активі наших боксерів 16 золотих, 14 срібних, 10 бронзових нагород та 2-ге підсумкове загальнокомандне місце.

Чемпіонами стали Павло Юськів (92 кг), Микола Лактіонов (86 кг, молодь), Таїсія Покусай 52 кг, молодь); Ангеліна Некрасова (63 кг, молодь), Марина Шевченко (66 кг, молодь), Анастасія Таран (70 кг, молодь), Руслан Бедниченко (48 кг, молодь), Олександр Звєрєв (51 кг, молодь); Максим Зименко(54 кг, молодь), Богдан Челдик (60 кг, молодь), Артур Кузьменко (63,5 кг, молодь), Максим Чинюк (67 кг, молодь), Нікіта Захарченко (75 кг, молодь), Артур Касьянов (80 кг, молодь), Руслан Пережилов (92 кг, молодь), Олександр Слєсарєв (+92 кг, молодь).

На турнірі в сербській Лозниці взяли участь 190 спортсменів з 13 країн.

Раніше повідомлялося, що збірна України з кікбоксингу WAKO завоювала перше місце в медальному заліку чемпіонату Європи, що відбувся в Атенах, Греції.