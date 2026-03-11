Японська боксерка висловила солідарність з Україною, вийшовши на зважування в українській символіці

Японська боксерка Нанае Ямацу висловила солідарність з Україною перед своїм чемпіонським боєм, за що отримала подяку від керівництва Офісу Президента України.

Так, напередодні важливого чемпіонського бою OPBF японка з'явилася на офіційному зважуванні в українській символіці, на що відреагував керівник ОП Кирило Буданов.

На її формі було зображено синьо-жовті колоски та серце, що стало публічним жестом підтримки України.

Today, the entire free world is speaking the language of solidarity with Ukraine.



The blue and yellow of the Ukrainian flag have become a symbol of courage, resilience, and the fight for the right to be free. Our voices are heard and supported across the world – often in places… pic.twitter.com/T8Bim3pmBw — Kyrylo Budanov (@Kyrylo_Budanov) March 11, 2026

Буданов наголосив, що такі символічні прояви солідарності мають значення, адже їх бачать мільйони людей у ​​країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону та у всьому світі.

"Ми вдячні кожній країні, кожній установі та кожній людині, яка не дозволяє світу забути про нашу боротьбу. Дякую, Нанае, за твою позицію та бажаю тобі спортивних перемог. Дякую Японії за непохитну дипломатичну підтримку України та за надійне партнерство", – написав Буданов.

Напередодні Нідерланди відмовилися від організації чемпіонату Європи з параплавання через участь у ньому російських та білоруських спортсменів.