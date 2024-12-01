Яфаї нокаутував Едвардса у поєдинку за тимчасовий титул WBC

Олімпійський чемпіон Галаль Яфаї (9-0, 7 КО) здобув дострокову перемогу над Санні Едвардсом (21-2, 4 КО) у поєдинку за тимчасовий титул WBC у найлегшій вазі.

Бій відбувся на арені "BP Pulse Live" у Бірмінгемі, Велика Британія. Захід був організований промоутерською компанією Matchroom Boxing.

Яфаї агресивно розпочав поєдинок та за перші два раунди перетворив бій на побиття. Едвардс майже не відповідав і перед третьою 3-хвилинкою заявив тренеру, що "не хоче перебувати тут."

У 6-му раунді Яфаї завдав серію ударів, після яких рефері був змушений достроково припинити бій та завоював тимчасовий титул WBC.

Galal Yafai STOPS Sunny Edwards 😱#EdwardsYafai | Live on DAZN pic.twitter.com/lRMWcBlNk8 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 30, 2024

Напередодні повідомлялося, що український боксер суперважкої ваги Олександр Гриців (8-0, 6 KO) проведе поєдинок проти поляка українського походження Сергія Вервейка.