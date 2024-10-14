Тренер Ф'юрі назвав справжній рахунок у першому бою проти Усика

Енді Лі, тренер британського боксера хевівейту Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) погодився цією оцінкою 115-113 на користь Олександра Усика (22-0, 14 KO) в першому бою, але сказав, що, на його думку, могла бути і нічия.

"Я бачив це десь так, приблизно так: Тайсон доходить до дев'ятого раунду, потім отримає удар, демонструє неймовірну мужність і хоробрість, щоб пройти через це, а потім витримує наступні кілька раундів і майже виграє останній раунд чи два. Так що це було близько.

Я думав, що могла бути нічия, але я не сперечався з тим, що Усик здобув перемогу", – сказав Лі.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії, в першому українець переміг Ф'юрі розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113. . У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.