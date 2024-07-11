Воррен: Дюбуа кращий ударник ніж Джошуа

Промоутер Даніеля Дюбуа (34-1-1, 24 КО) Френк Воррен, вважає, що його клієнт кращий ударник, ніж Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Його слова передає Talksport.

"Я ставлюся до Даніеля Дюбуа з повагою. Бажаю йому удачі, і нехай колись стане чемпіоном — щоб він добре тренувався. Він кращий ударник, ніж Ей Джей. Він молодший, йому 26 років, а Ентоні — 34. Але, чесно кажучи, я не думаю, що Дюбуа може досягти рівня Джошуа. Мені шкода, що я це сказав, але це правда, і я її кажу, в них різні навички, різні стилі. Немає можливості порівнювати їх, адже вони абсолютно різні боксери", — сказав Воррен.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа та володар поясу IBF Даніель Дюбуа проведуть бій 21 вересня.