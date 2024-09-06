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Володимир Кличко потролив свого брата Віталія, згадавши його культову фразу

Ігор Чернявський — 6 вересня, 13:17
Володимир Кличко потролив свого брата Віталія, згадавши його культову фразу
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко не змарнував можливості підколоти свого брата Віталія, коментуючи реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі.

Слова молодшого з братів Кличків наводить Tribuna.com.

"Так, я думаю, що це буде (інший поєдинок — прим.)… Майже буде, бо ми не можемо подивитися в майбутнє — це тільки мій брат може зробити. Але ж я впевнений, що наступний поєдинок між Фʼюрі й Усиком або буде коротким, бо Олександр нокаутує Тайсона, або буде дуже складним для обох спортсменів — ще складнішим, ніж перший", — сказав Володимир.

Слова Володимира є відсилкою до легендарної фрази Віталія, яка стала мемом: "А сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не лише всі, мало хто може зробити це".

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі відбудеться 21 грудня. В першому поєдинку перемогу роздільним рішенням суддів здобув українець.

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