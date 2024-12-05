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Новицький проведе бій в андеркарді Усик – Ф'юрі

Олександр Булава — 5 грудня 2024, 17:43
Новицький проведе бій в андеркарді Усик – Ф'юрі
Андрій Новицький
Getty images

Чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький (13-0, 10 КО) наступний бій проведе в андеркарді поєдинку між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це повідомляє Boxrec.

Суперником українця стане мексиканець Едгар Рамірез (10-1-1, 4 КО). Поєдинок розрахований на 10 раундів.

Зазначимо, що Новицький розпочав професійну кар'єру в лютому 2023 року. Відтоді перемагав у всіх 13 поєдинках, зокрема у десяти — достроково.

Зокрема свій останній бій проти американця Шона Лафері він завершив перемогою одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

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