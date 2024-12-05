Новицький проведе бій в андеркарді Усик – Ф'юрі
Андрій Новицький
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Чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький (13-0, 10 КО) наступний бій проведе в андеркарді поєдинку між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).
Про це повідомляє Boxrec.
Суперником українця стане мексиканець Едгар Рамірез (10-1-1, 4 КО). Поєдинок розрахований на 10 раундів.
Зазначимо, що Новицький розпочав професійну кар'єру в лютому 2023 року. Відтоді перемагав у всіх 13 поєдинках, зокрема у десяти — достроково.
Зокрема свій останній бій проти американця Шона Лафері він завершив перемогою одноголосним рішенням суддів.
Нагадаємо, що реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.