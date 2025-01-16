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Хейні та Гарсія можуть провести реванш у жовтні

Олександр Булава — 16 січня 2025, 19:28
Хейні та Гарсія можуть провести реванш у жовтні
Раян Гарсія
Getty images

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (25-1, 20 КО) та чемпіон WBC у відпустці Девін Хейні (31-0, 15 КО) ведуть переговори про два поєдинки.

Про це повідомляє BoxingScene.

Раян та Девін вже підписали необов’язковий меморандум щодо пунктів майбутньої угоди та погодилися на кроки, які приведуть до реваншу та навіть третього поєдинку у лютому 2026 року.

Очікується, що у травні боксери виступлять в одному карді в рамках вечора боксу в США, але проти різних суперників. Якщо бійці здобудуть перемоги, то у жовтні проведуть реванш у Саудівській Аравії під егідою Riyadh Season.

Нагадаємо, Хейні-молодший та Гарсія провели бій у квітні 2024 року. Раян завдав Девіну першої поразки в кар’єрі, але після оприлюднення результатів допінг-контролю стало відомо, що в організмі переможця виявили заборонену речовину остарин.

Результат поєдинку анулювали, а Гарсію відсторонили від боксу на тривалий термін.

Девін Хейні Раян Гарсія

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