Вітько: Після Вайлдера Усик повісить рукавички на цвях

Багаторічний головний редактор журналу "Ринг" Ігор Вітько вважає, що бій Олександра Усика з Деонтеєм Вайлдером буде місс-матчем з прогнозованим результатом, але при цьому є найбільш привабливим для українця з фінансового погляду.

Також в розмові з "Чемпіоном" в контексті організації цього поєдинку в США Вітько пояснив, що він має на увазі під фразою "голодному й опеньки м'ясо".

– Пане Ігорю, чому саудитам вже не цікавий Усик? Вони вболівали за Джошуа та Ф'юрі в боях проти нього і не бажають більше розчаровуватися? Немає касових суперників для нього? Чи є ще якісь причини?

- Мені здається, що таке формулювання некоректне. Усик – беззаперечний чемпіон у суперважкій вазі та, безумовно, цікавий будь-яким промоутерам. Харизматичний, вкрай технічний і цікавий для перегляду.

Казати, "що саудіти вболівали за Джошуа та Ф'юрі", та чимось розчаровані теж таке собі твердження. З якого дива їм мати якусь незвичайну пристрасть до Джошуа або Ф'юрі, щоб бути розчарованими? Всі ці бої були цікавими, ба більше – я б сказав "великими на всі часи". Тому планка встановилась на такому феноменальному рівні, навіть наблизитись до якого вкрай складно. Мабуть, це і є головною причиною.

Зараз, склалась ситуація, коли є Усик, і є всі інші. І між ними, якщо не прірва, то велика відстань. Усик у буквальному розумінні перебив всіх топів, причому по два рази кожного. І бій проти будь-кого з менш відомих прізвищ, дійсно, не дасть того глядацького інтересу і, відповідно, каси та претензії на "мегафайт", на яких спеціалізуються саудити. На жаль.

Бій Олександра з Деонтеєм, впевнений, зараз найпривабливіший фінансово. Хоча ми всі розуміємо, що в певному сенсі це поєдинок нерівних суперників – Miss Match з прогнозованим результатом (тільки не треба шарманку "Це бокс і все може вирішити один удар").

– Які доходи може згенерувати бій з Вайлдером у США? Є сумніви, що багато американців забажають придбати pay-per-view. Чи відповідають реальності слова Лапіна про можливий продаж понад 50 тисяч квитків на арені Лас-Вегас Рейдерс з НФЛ?

– Хай там як, Вайлдер постать відома і теж харизматична, особливо у США. Певен, що такий бій збере доволі значну аудиторію. Тим більше так сталося, що останнім часом Сполучені Штати відчувають явний дефіцит великих боїв, особливо у суперважкій вазі. Так, це точно буде не мегафайт, але майже "великий бій" для США при розумній розкрутці в нинішні часи.

З приводу 65-тисячної арени, мабуть, трошки занадто... Але, скажіть, коли в Вегасі був значний вечір боксу? І назвіть американського суперважковаговика з першої десятки? Я хочу сказати, що голодному й опеньки м'ясо. А сам бій доволі цікавий, хоча, повторюсь, прогнозований.

– Щоб ви зараз порадили Усику? Якщо він хоче провести ще два бої, хто найкращі суперники з погляду касовості?

– Рекомендувати точно не став би: Усик – людина "з головою", тому вирішить все сам. А от з позиції касовості, проблема є і не зникне найближчим часом точно. Є ряд близьких по класу, рейтингу та знаності бійців, більшою частиною європейських, але бої проти них такої каси, яку робив Усик та суперники в останніх 6 боях, не зроблять і близько. А чекати кілька років, поки хтось з них набере масштабної популярності в Усика часу немає точно.

Тому, гадаю, після Вайлдера Сашко повісить рукавички, самі знаєте куди. Сподіваюсь, що виступати у відверто "ярмарочних" боях, типу Джошуа – Пол, або Фьюрі – Нгану Олександр не стане… Тим більше не дай Боже, за правилами ММА!