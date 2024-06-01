Гатчінсон здолав Річардса на вечорі боксу в Саудівській Аравії

Британський боксер напівважкої ваги Віллі Гатчінсон (18-1, 13 КО) переміг у 12-раундовому бою земляка Крейга Річардса (18-4-1, 11 КО).

Судді віддали Гатчінсон одноголосну перемогу в поєдинку – 116-112, 117-111, 119-109.

Бій відбувся у Саудівській Аравії в межах протистояння 5 боксерів Matchroom Boxing Едді Гірна з 5 представниками Queensbury Promotions Френка Воррена.

Команда, яка переможе отримає бонус в розмірі 3 млн доларів.

Раніше Атлас назвав фаворита протистояння Вайлдер — Чжилей.