13 медалей здобули українські боксери на чемпіонаті Азії

Українські боксери та боксерки успішно проявили себе на чемпіонаті Азії, який тривав із 30 листопада до 11 грудня у місті Чіангмай (Таїланд), завоювавши 13 нагород.

Про це повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Золотих медалей українські спортсмени не здобули. У фіналах змагалася Світлана Уманська (до 52 кг) та Каріне Айрапетян (до 81 кг), але, на жаль, зазнали поразок.

Аж 11 бронзових нагород здобули інші члени збірної України: Ельмір Набієв (до 54 кг); Айдер Абдураімов (до 60 кг); Павло Іллюша (до 75 кг); Данило Жасан (до 86 кг); Богдан Толмачов (до 92 кг); Інна Статкевич (до 54 кг); Тетяна Довгаль (до 60 кг); Марія Бова (до 66 кг); Анастасія Черноколенко (до 70 кг); Марія Боруца (до 75 кг); Марія Ловчинська (понад 81 кг).

Нагадаємо, Олександр Усик дав Олександру Хижняку 100 тисяч доларів за перемогу на Олімпіаді.