Український тренер розповів, як Ф'юрі зможе перемогти Усика

Сергій Корчинський-молодший, тренер Сергія Дерев'янченка (15-6, 10 КО), вважає, що Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) треба битися другим номером у реванші з Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Його слова передає vRINGe.

"Якщо Ф'юрі добре працюватиме по животу, сидітиме на задній нозі, то він може перемогти. Є такий шанс. Адже в нього виходило. Нормально виходило доти, доки він не пішов уперед, не кинувся на Усика і не пропустив удар. Варіантів завжди два. Або піти назад, або піти вперед. Точно знаю лише одне. Йому не треба намагатися боксувати з Усиком", – сказав фахівець.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.