Воррен: Ф'юрі повинен відмовитися від показухи

Промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) Френк Воррен вважає, що його клієнт зможе перемогти у реванші чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександра Усика (22-0, 14 KO).

Воррена цитує портал Boxing News 24/7.

"Я щиро вірю, що Тайсон переможе Усика в грудні. Навіть програвши близький перший бій, він довів, що може перебоксувати боксера-майстра Усика і може завдати йому болю. Тайсон знає, що цього разу він повинен відмовитися від показухи і відразу перейти до справи".

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.