Гірн: Перемогти Усика буде складно, якщо він перевершив тебе бодай раз

Британський промоутер Едді Гірн вважає, що Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) буде важко перемогти Олександра Усика (22-0, 14 КО), адже українець переміг у першому поєдинку.

Його слова передає Seconds Out.

"Перевага буде за Усиком, але Ф'юрі не слід списувати з рахунків. Перший бій був близький. Коли пролунав фінальний гонг, я мав відчуття, що Усику скорився перебіг подій, але я сам не міг віддати перемогу тому чи тому. У такому рівному бою рішення може бути непередбачуваним.

То було роздільне рішення, а от у реванші Ф'юрі буде кращий. Хай там як, перемогти Олександра вкрай складно, якщо він перевершив тебе бодай раз", – сказав Гірн.