Гірн: Перемогти Усика буде складно, якщо він перевершив тебе бодай раз
Британський промоутер Едді Гірн вважає, що Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) буде важко перемогти Олександра Усика (22-0, 14 КО), адже українець переміг у першому поєдинку.
Його слова передає Seconds Out.
"Перевага буде за Усиком, але Ф'юрі не слід списувати з рахунків. Перший бій був близький. Коли пролунав фінальний гонг, я мав відчуття, що Усику скорився перебіг подій, але я сам не міг віддати перемогу тому чи тому. У такому рівному бою рішення може бути непередбачуваним.
То було роздільне рішення, а от у реванші Ф'юрі буде кращий. Хай там як, перемогти Олександра вкрай складно, якщо він перевершив тебе бодай раз", – сказав Гірн.
Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.
У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.