Гірн назвав найталановитішого бійця, з яким коли-небудь працював

Голова "Matchroom" Едді Гірн розповів, кого із клієнтів своєї промоутерської компанії вважає найбільш талановитим.

В інтерв'ю talkSPORT.com Гірн зізнався, що це чемпіон світу WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 KO).

"Ми тільки підписали його, але я б сказав, що Шакур Стівенсон. Думаю, що він неймовірний. Також у нас є два інших великих боксери Джерон Енніс і Джессі Родрігес. З точки зору таланту, це може бути Енніс, але я б вибрав Шакура Стівенсона", – сказав промоутер.

Відзначимо, що наступний поєдинок Шакур проведе проти Джо Кордіни (17-1, 9 КО). Бій відбудеться 2 жовтня в Саудівській Аравії в андеркарді поєдинку Дмітрій Бівол та Артура Бетербієва.

Американець підписав з Matchroom Boxing контракт лише на 1 бій, бо хоче у 2025-му вийти на ринок вільних агентів і розпочати переговори з Джервонтою Девісом.

Шакур свій останній бій провів у липні, в якому здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над німцем Артемом Арутюняном (12-2, 7 КО).