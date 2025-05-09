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Аджагба розкритикував Джошуа за візит до Нігерії

Руслан Травкін — 9 травня 2025, 08:36
Аджагба розкритикував Джошуа за візит до Нігерії
Ефе Аджагба
Instagram

Нігерійський боксер Ефе Аджагба (20-1-1, 14 КО) вважає, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) приїздить до Нігерії, щоб зробити контент для соцмереж, а не через любов до цієї країни.

Про це Ефе сказав для The Ringmagazine.

"Він не справжній нігерієць. Ну, може він там і був, і його батьки звідти, але, якщо чесно, я – справжній нігерієць. Не Джошуа.

Ця людина не знає, що таке справжня Нігерія. Майже все своє життя він провів у Великій Британії, тому він цього і не відчув.

Він приїжджає туди лише заради контенту для соцмереж. Це нормально, все добре... але справжній нігерієць це я", – сказав Аджагба.

Нагадаємо, в своєму останньому двобої Аджгаба не програв Марітну Баколе.

Бокс Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа

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