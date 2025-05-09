Аджагба розкритикував Джошуа за візит до Нігерії

Нігерійський боксер Ефе Аджагба (20-1-1, 14 КО) вважає, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) приїздить до Нігерії, щоб зробити контент для соцмереж, а не через любов до цієї країни.

Про це Ефе сказав для The Ringmagazine.

"Він не справжній нігерієць. Ну, може він там і був, і його батьки звідти, але, якщо чесно, я – справжній нігерієць. Не Джошуа. Ця людина не знає, що таке справжня Нігерія. Майже все своє життя він провів у Великій Британії, тому він цього і не відчув. Він приїжджає туди лише заради контенту для соцмереж. Це нормально, все добре... але справжній нігерієць це я", – сказав Аджагба.

Нагадаємо, в своєму останньому двобої Аджгаба не програв Марітну Баколе.