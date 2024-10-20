Призерка ОІ-2000 дала оптимістичний прогноз на другий бій Усик – Ф'юрі

Бронзова призерка Олімпіади-2000 Олена Говорова, яка зараз обіймає посаду заступниці голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, вважає, що у другому бою між Олександром Усиком (22-0, 14 KO) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) українець знову буде сильнішим.

Слова Говорової наводить Sportarena.

"Звісно, я вірю в перемогу Олександра! Буду за нього як завжди вболівати. Саша – не просто профі, це спортсмен, у якого перемога в крові. Він вміє її здобувати в будь яких обставинах. Звісно, спорт це непередбачувана річ, але я вірю в його перемогу і бажаю аби так сталось".

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії, в першому українець переміг Ф'юрі розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.