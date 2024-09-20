Вайт назвав фаворита бою Джошуа – Дюбуа

Британський надважковаговик Ділліан Вайт вважає, що Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO) будуть мати рівні шанси на перемогу в поєдинку.

Про це Вайт розповів у коментарі talkSPORT.

"Кажуть, що Дюбуа аутсайдер, але я так не думаю. Вважаю, це буде рівний бій, один з тих боїв 50/50. Початок поєдинку буде небезпечним для Дюбуа, але якщо він пройде 3-4 раунди, я думаю, що це вже стане дуже небезпечним для Ентоні, як ми бачили в бою з Енді Руїсом. Він відправив його у нокдаун, а потім розвалився. Ей Джей погано справляється з тиском наприкінці поєдинків. Коли ти виступаєш перед 95 тисячами людей, а 60-70 тисяч вболівають за Джошуа, то це може злякати. Ентоні був створений для цієї стадії та цієї величини. Він був залучений у великі бої та великі натовпи, а Даніель – ні. Тому Джошуа матиме невелику перевагу", – сказав Вайт.

Бій Даніеля та Джошуа відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі".

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.