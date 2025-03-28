Визначився наступний суперник Вайлдера
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) повернеться на ринг 27 червня.
Про це повідомляє The Ring.
Його суперником стане 37-річний американець Тіррелл Герндон (24-5, 15 КО). Їх бій відбудеться у Вічіті, штат Канзас, США.
Зазначимо, що перед цим у Вайлдера був запланований бій проти Кертіса Гарпера. Поєдинок мав відбутися 26 квітня, проте його з невідомих причин скасували.
Нагадаємо, Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні 2024 року програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.
Герндон останній бій провів у травні минулого року, коли переміг Руді Сілваса.