Бій Вайлдера з Гарпером скасовано

Бій колишнього чемпіона Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 КО) з боксером надважкої ваги Кертісом Гарпером (18-11, 12 КО) скасовано.

Про це повідомляє World Boxing News.

Водночас менеджер Вайлдера не назвав причину, а також не став відповідати на питання про можливе завершення кар'єри його клієнта.

Поєдинок мав відбутися 26 квітня в Атланті, США.

Нагадаємо, Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.

Гарпер свій останній бій провів у грудні минулого року, коли у другому раунді нокаутував Франсуа Рассела.