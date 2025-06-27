Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Вайлдер отримав нового тренера

Олександр Булава — 27 червня 2025, 18:56
Вайлдер отримав нового тренера
Деонтей Вайлдер
Getty Images

Колишній чемпіон у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) отримав нового тренера.

Про це повідомляє The Ring.

40-річний боксер розпочав співпрацю з Дон Хаусом. Фахівець також працює з бійцями ММА як тренер і катмен. Він був тренером Бермейна Стіверна, коли той програв Вайлдеру пояс WBC.

Нещодавно Вайлдер припинив співпрацю із головним тренером Маліком Скоттом. Інший давній тренер Вайлдера, Джей Діас, залишається у його куту.

Нагадаємо, свій наступний бій Деонтей проведе 27 червня проти 37-річного американця Тіррелла Герндона (24-5, 15 КО).

Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні 2024 року програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.

Деонтей Вайлдер

Деонтей Вайлдер

Вайлдер переважив Герндона перед боєм
Вайлдер: Я готовий до великих боїв
Вайлдер міг завершити кар'єру після поразок від Чжана та Паркера
Вайлдер змінив тренера перед наступним поєдинком
Вайлдер: У нас заплановано декілька боїв на цей рік

Останні новини