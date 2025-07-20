Ви дозволяєте мені зараз бути тут, – Усик подякував військовим після перемоги над Дюбуа

Абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик після перемоги в реванші над Даніелем Дюбуа подякував військовим за можливість продовжувати боксувати.

Про це він сказав одразу після поєдинку.

"Я хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, які боронять країну. Я вчора отримав безліч повідомлень, і сьогодні також, від різних підрозділів, які боронять нашу країну на лінії фронту. Хлопці, слава Україні. Ви дозволяєте мені зараз бути тут", – сказав Усик.

Нагадаємо, у 5-му раунді Усик відправив Дюбуа спершу в нокдаун, а згодом у нокаут, здобувши дострокову перемогу. Для Усика це 24-та перемога у 24 боях на професіональному рівні. Крім того, 15-й раз українець здолав суперника нокаутом.

Олександр Усик втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу, вдруге – в надважкій вазі. Раніше він також володів усіма поясами у крузервейті.

Вперше абсолютне чемпіонство в гевівейті Усик здобув у травні 2024 року, здолавши Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Саме Ф'юрі може стати наступним суперником Усика.

Зазначимо, що це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.