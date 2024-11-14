Привіт, жадібне пузо: Усик епічно звернувся до Ф'юрі

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) звернувся до свого наступного суперника Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Своє звернення українець розмістив у Instagram.

"Привіт, жадібне пузо, не бійся, я ніколи не залишу тебе самотнім. Ніколи", - сказав Усик.

Вперше Усик так назвав британця ще у березні 2023 року. Таке прізвище він дав Тайсону, оскільки той хотів поділити гонорар 70 на 30.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.