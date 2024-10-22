Усик знову лисий: боксер кардинально змінив імідж

Нещодавно Олександр Усик розповів, що в заключний період перед боєм з Тайсоном Ф'юрі збирається максимально відмежуватися від соціальних мереж, щоб вони не заважали йому в підготовці.

Втім, напередодні Усик був помічений у сторіз свого нутріціолога Миколи Ткаченка. Здавалося б, у цьому відео нічого особливого, але в очі відразу кидається нова зачіска. Олександр підстригся майже налисо і повернувся до того образу, який у нього був, наприклад, перед поєдинком проти Ентоні Джошуа.

Вже завтра, 23 жовтня, Усик тимчасово залишить тренувальний табір, щоб взяти участь у першій пресконференції перед реваншем з Ф'юрі. Трансляція медійного заходу буде у вільному доступі, початок – о 19:00 за київським часом.