Усик відмовився від соцмереж на час підготовки до бою з Ф'юрі

Український чемпіон за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) вимкнув сповіщення у соцмережах під час підготовки до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).

Про це боксер розповів у коментарі Ready to Fight.

"Вимкнув сповіщення соціальних мереж в тренувальному таборі. Це відволікає та взагалі забирає дуже багато часу. Коли ти їх не використовуєш, ти заповнюєш свою голову якоюсь інформацією корисною. Це книги, це вивчення чогось нового. Це дуже допомагає сконцентруватися на тій роботі, яку ти робиш", – заявив Усик.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії, в першому українець переміг розділеним рішенням суддів.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.