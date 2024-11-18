Коли тебе називають "кроликом", "середньоваговиком" та "сосискою": Усик затролив у соцмережах Ф'юрі

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик потролив у соцмережах Тайсона Ф'юрі, пригадавши його треш-ток.

Перед першою зустріччю спортсменів на ринзі, британець називав українця "кроликом", "середньоваговиком" та "сосискою". Всі ми знаємо, як завершився той бій.

Усик не забув образи на свій рахунок, опублікувавши кумедне відео у Тіктоці з хайповим мемом за участю президента США Джо Байдена. Після цієї вставки пішли нарізки того, як Олександр наносить серії ударів по Тайсону.

Нагадаємо, реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.