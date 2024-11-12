UNDISPUTED: Усик опублікував трейлер фільму про бій із Тайсоном Ф'юрі
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик опублікував у соцмережах трейлер фільму про перший бій проти Тайсона Ф'юрі.
Картина під назвою "UNDISPUTED" побачить світ 10 грудня. Прем’єра відбудеться на платформі Netflix.
"Приготуйтеся побачити наполегливу працю, жертви та шлях до історії. Документальний фільм UNDISPUTED виходить на Netflix 10 грудня у Великій Британії, Ірландії та MENA. Зануртеся в мою подорож, битви поза рингом і боротьбу, щоб прославити Україну", – йдеться у заяві українця.
Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.
У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.