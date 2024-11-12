UNDISPUTED: Усик опублікував трейлер фільму про бій із Тайсоном Ф'юрі

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик опублікував у соцмережах трейлер фільму про перший бій проти Тайсона Ф'юрі.

Картина під назвою "UNDISPUTED" побачить світ 10 грудня. Прем’єра відбудеться на платформі Netflix.

" Приготуйтеся побачити наполегливу працю, жертви та шлях до історії. Документальний фільм UNDISPUTED виходить на Netflix 10 грудня у Великій Британії, Ірландії та MENA. Зануртеся в мою подорож, битви поза рингом і боротьбу, щоб прославити Україну", – йдеться у заяві українця.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.