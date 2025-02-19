Усик назвав фаворита бою Дюбуа – Паркер

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) вважає, що володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) виграє бій у тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (35-3, 23 KO).

Про це боксер розповів у коментарі Ready to Fight.

"Мій прогноз щодо цього бою. Я зробив великий аналіз – 52% на користь Даніела Дюбуа, 48% – на Джозефа Паркера. Тобто Дюбуа переможе. Нокаутом? Просто перемога. Це можливо, у Дюбуа є удар. Я думаю, що мій прогноз – це просто поганий прогноз, але я вірю своїй команді", – розповів Усик.

Також Усик зазначив, що планує відвідати вечір бою в Саудівській Аравії, який відбудеться 22 лютого.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа ереможе Паркера.