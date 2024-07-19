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Усик: Світ має бачити горе, яке Україні завдає Росія

Андрій Яросименко — 19 липня, 16:50
Усик: Світ має бачити горе, яке Україні завдає Росія

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик прокоментував побачене після відвідин руїн дитячої лікарні Охматдит у Києві.

Його слова передає United24.

"Світ має бачити горе, величезні руйнування, яких завдає нашій країні Росія. Але також світ має бачити згуртованість і єдність українського народу, які захоплюють. Понад 300 людей було поранено в Охматдиті — бажаю всім якомога скорішого одужання. І дякую кожному, хто допомагає", — сказав боксер.

Нагадаємо, 8 липня, російські терористи завдали ракетного удару по Охматдиту, внаслідок якого було повністю знищено корпус токсикології, ще 3 корпуси було пошкоджено. Наразі відомо про двох загиблих та 32 поранених.

У день трагедії благодійний фонд Олександра Усика перерахував 1 мільйон гривень на підтримку Охматдит.

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