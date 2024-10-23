Усик розповів про мотивацію перед реваншем з Ф'юрі

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) розповів, що не має мотивації перед другим поєдинком проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).

Про це він розповів на пресконференції.

"Яка моя мотивація? Я її не маю, лише мій режим, моя концентрація – це моя мотивація. Я не буду робити щось інакше у другому поєдинку. Чи щось було для мене сюрпризом у першому бою? Так, багато речей, але вже не пам'ятаю які. Після того бою я багато чого вивчив, але не можу відповісти на це", – сказав Усик.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.