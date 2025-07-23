Запросив Шевченка та Хижняка: Усик провів закриту пресконферецію для військових

Абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) провів закриту пресконференцію для військових, на яку запросив олімпійського чемпіона з боксу Олександра Хижняка та президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка.

Про це в повідомили в Instagram-акаунті Usyk Foundation,

"Наші захисники мали змогу особисто поспілкуватися з Олександром Усиком: поговорити, поставити запитання, обмінятися думками й просто провести час разом. Ми бачили щирі усмішки, живу увагу й справжній обмін повагою – це неможливо інсценувати. Для Благодійного фонду Олександра Усика така зустріч – не про формати, а про зміст. Про людей. І ми щасливі бачити, що нашим захисникам це дійсно важливо" , – йдеться у публікації.

На світлинах з події – декілька десятків українських військових, Олександр та Катерина Усики, Андрій Шевченко та Олександр Хижняк.

Раніше відомий промоутер порадив Усику завершити кар’єру.