Запросив Шевченка та Хижняка: Усик провів закриту пресконферецію для військових
Usyk Foundation
Абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) провів закриту пресконференцію для військових, на яку запросив олімпійського чемпіона з боксу Олександра Хижняка та президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка.
Про це в повідомили в Instagram-акаунті Usyk Foundation,
"Наші захисники мали змогу особисто поспілкуватися з Олександром Усиком: поговорити, поставити запитання, обмінятися думками й просто провести час разом. Ми бачили щирі усмішки, живу увагу й справжній обмін повагою – це неможливо інсценувати. Для Благодійного фонду Олександра Усика така зустріч – не про формати, а про зміст. Про людей. І ми щасливі бачити, що нашим захисникам це дійсно важливо", – йдеться у публікації.
На світлинах з події – декілька десятків українських військових, Олександр та Катерина Усики, Андрій Шевченко та Олександр Хижняк.
Раніше відомий промоутер порадив Усику завершити кар’єру.